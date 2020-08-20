4年前把川普拱上總統寶座的川普前軍師、白宮策略長巴農，20日因為與另外3人，涉嫌利用建築美墨邊界城牆募款，非法吸金被捕。檢方表示，巴農分到超過1百萬美元（約台幣2976萬元），部分用來支付私人開銷。巴農被控電信詐欺罪以及洗錢等兩項罪名，若遭定罪每項最多都會吃上20年牢飯。

美國司法部指出，巴農和另外3名被告柯菲吉、巴多拉托和席亞，涉嫌詐取「我們來築牆」（We Build The Wall）運動所募得的款項，遭到紐約南區檢方起訴。這項募款運動，是為了替川普總統在美墨邊界築牆籌措經費，最後募得2500萬美元（約台幣7.44億元）。

檢方表示，巴農從中Ａ走超過1百萬美元（約台幣2976萬元），其中數十萬美元用來支付他的個人開銷。檢方說，巴農稍後將會出庭。

「我們來築牆」網路募款運動承諾，要把捐款所得，用來在美墨邊界的私人領土上，修築圍籬。邊界築牆是川普4年前競選的重要政見，用以打擊非法移民。川普此舉飽受批評，但巴農為他辯護，「在邊界嚴格執法是反種族主義。」

根據起訴文件，檢方指控，巴農等4名被告，「詐騙幾10萬名捐款者，藉由築牆募得數以百萬計金額，並自稱錢都會用來支付興建費用。」

「我們來築牆」運動就是由退伍老兵出身的柯菲吉發起，他拿了35萬美元，支付「奢侈的生活開銷」。檢方指出，4人甚至開假發票與假帳號洗錢，遮掩犯罪事實，「對法律豪不尊重。」

(中時 )