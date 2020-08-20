《娘道》由郭靖宇編劇並執導，岳麗娜、于毅、張少華、史可等人主演，導演郭靖宇愛用自己人，老婆岳麗娜在《娘道》當女主角外，女兒、兒子都在劇中客串一角。岳麗娜透露，能接下女主角的原因，自己有三個小孩，與朋友聊了許多母親的辛酸，老公聽到直接說：「我手上的劇本娘道的女主角形象，正好適合妳」。

雖然是自家老公作品，女主角岳麗娜爆料老公在拍攝期間的鐵面無私：「大家以為自己人拍攝應該很輕鬆，他根本沒當我是親媳婦，拍攝從早上4點開始，晚上10點才收工，身體不舒服還不能休息」。面對老公的嚴謹，讓岳麗娜也不敢鬆懈。

男主角于毅在《娘道》中分飾二角，隆家二少爺與三少爺，對於角色很享受的于毅表示：「雙胞胎心靈相通，有一定的默契，並不須要區別個性，只要真實的表現就好」。與岳麗娜有很多精彩對手戲，有一場戲是男女主角的親吻戲，于毅等了半天，結果導演跑來說：「那場戲不拍了」，于毅笑著說：「郭導是護妻狂魔，還好刪了不少親密戲，不然與大嫂親密戲太多，我看著導演都不自在了」。

瑛娘賣身葬父成了孝興隆家的河姑，祭河死裡逃生後的瑛娘，陰差陽錯成了隆家的二少奶奶，隆家不認她，命運多舛的瑛娘，在四面受敵的情況下，堅貞不屈，譜寫了一位偉大母親的一生。《娘道》將於21日晚間九點在緯來育樂台播出。

岳麗娜在《娘道》中飾演瑛娘，抱著劇中女兒念娣。（緯來育樂台提供）

于毅在《娘道》飾演隆繼宗。（緯來育樂台提供）

于毅在《娘道》飾演隆延宗。（緯來育樂台提供）

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