效力日職火腿隊的王柏融升上一軍，今日對上樂天金鷲沒在先發名單中，不過9局下半雙方平手時上場代打，但仍沒有安打，目前已連16打數無安打，最後兩隊3比3握手言和，王柏融打擊率則下探到0.083。

火腿派出洋投馬丁尼茲（Nick Martinez）先發，主投5局無失分，打線則在首局攻下第1分後一直保持領先，4局下半中田翔敲出陽春炮，目前以19轟在兩聯盟暫居全壘打王，7局下半火腿靠清水優心適時安打再添1分，8局結束火腿以3比0領先。

不過樂天沒有放棄，9局上半靠島内宏明驚天一擊，敲出3分炮將比數追平，9局下半1人出局後，火腿教練團推出王柏融代打，但內角球讓他敲成二壘方向滾地球出局，沒能打出攻勢，而最後10局結束雙方沒有再得分，以3比3戰成和局。

雖然賽前火腿監督栗山英樹曾說，他認為王柏融仍是相當優秀的打者，會繼續信任他，不過目前王柏融在一軍連16打數無安打，打擊率只剩0.083，和二軍19打數敲出13支安打，打擊率高達6成84有相當兩極化的差異，王柏融還在尋求安打來突破心魔。

(中時 )