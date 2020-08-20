近日不少民眾紛紛收到電費單，對於冷氣到底該怎麼吹才省電，也掀起討論。今(20)日就有網友分享，自己租屋處是台舊型窗型冷氣，平時冷氣都開26度，一天只吹10~12小時，怎料收到電費單時金額高達4千多，房東知道後，便霸氣換了台全新變頻冷氣，讓他直呼，「我真的太幸福了。」

有網友表示，自己在外租屋，但收到電費金額讓他嚇歪，房東得知後霸氣換了一台全新變頻冷氣。(圖擷取自爆廢公社)

原PO在臉書社團《爆廢公社》發文表示，看到大家最近都在分享自己家中的電費金額，讓他忍不住也要分享這段故事。他說明租屋處電費一度5元，是舊型冷氣，睡覺時房間會開冷氣，氣溫設定在26度，加上電風扇，每日平均吹10~12小時的冷氣，但是假日不再家，也會將電源關閉。沒想到這次收到電費單，用電量高達900多度，繳了4千多塊的電費。

對此，他心一橫詢問房東，能否將窗型冷氣換為變頻冷氣，他也想好最壞打算，「自己出錢買來裝也可以，不然電費真的太貴。」房東了解情況後，便霸氣換了台一級變頻冷氣，讓他受寵若驚的說，「我真是感到太幸福了。」

貼文一發網友羨慕留言，「這才是優質房東」、「好狂」、「羨慕好房東」、「別人的房東總是不會讓人失望」也有網有分享自己碰到暖心房東的故事，「我房東也很好，原本就是一級變頻，租第二年房東自己幫我降房租，有夠感動。」

(中時新聞網)