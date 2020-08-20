直擊：重慶洪峰過境，緊急救援被困公寓樓居民

來勢洶洶的長江5號洪峰20日通過重慶主城區，重慶長江水位最高達到195.9米，超過警戒水位10.9米，所幸災情並不十分嚴重，少部份淹水地區大約淹不到一層樓高，有2萬多名災民進行轉移。大陸國務院總理接近中午即抵重慶勘災，穿著一雙踩了滿腳泥的膠鞋進入災情最嚴重村落，他向災民們表示，一定會幫助災民渡過難關。

據《北京日報》報導，李克強上午11時多抵達重慶後，立即轉搭火車與汽車來到洪水災情嚴重的潼南區雙壩村。雙壩村位於涪江沿線，全村8000多人全部受災，屋內積水最高時達一人多高，村莊周圍的農田、蔬菜大棚全部損毀。災民們表示，從未見過這麼大洪水，李克強在瞭解災情後說，一定會幫助大家渡過難關，大家齊心協力重建家園。

《央視新聞》指出，長江5號洪峰20日通過重慶主城區時，造成部份街道被淹沒，在長江的重慶巴南段測得最高水位達195.90米，超過警戒水位10.90米，有3個鎮街道被淹，受災人口達22188人，直接經濟損失7616.76萬元人民幣(合台幣3.3億元)。

從現場航拍看到，重慶部分街道被淹沒，漫水路段已拉起警戒線。由於這波洪峰是今年長江上游最大的洪水，防汛部門不敢掉以輕心，大部份淹水地區淹到1樓，但為安全起見，當地已要求淹水地區4樓以下要全部封閉，人員進行轉移。緊鄰嘉陵江的磁器口古鎮，入口處的道路已被淹沒，江邊臨街店鋪最高被淹到3樓，初步統計此輪洪水已導致2萬餘家商鋪被淹。知名的景點洪崖洞淹至一樓，目前已停止接待遊客，4樓以下全部封閉，當地商戶全數轉移。

到下午3時，重慶渝中區長濱路附近居民說，洪水最大的時候淹到第3層樓，高架橋上的扶欄只露出一點點，但午後洪水已開始消退。

(中時新聞網)