彰化縣衛生局長葉彥伯因主動採檢居家檢疫者，意外抓出新冠肺炎無症狀感染者，衛福部長陳時中質疑為何不向中央通報？此請政風調查，釐清事情合理性。葉彥伯接受媒體專訪時表示，所有個案都直接進入防疫資訊系統，中央隨時可以看到。彰化縣這麼做，是要讓社區守得更好。

彰化縣衛生局長葉彥伯因主動採檢居家檢疫者，意外抓出新冠肺炎無症狀感染者，戳破衛福部長陳時中的零確診神話，遭陳時中下令啟動政風處調查，受到外界砲轟，陳時中今表示，葉彥伯有打給他，他也問葉為何不向中央通報？然而葉沒有解釋原因，因此請政風調查，釐清事情合理性。

而根據《康健》19日專訪彰化縣衛生局長葉彥伯，他表示，彰化縣這麼做，是要回到防疫的核心，讓居家檢疫不會被漏掉，讓社區守得更好。

葉彥伯分析，從8月11日開始，居家檢疫的第10天做一次臨床的體檢，至今採檢37件，就驗出美國回台少年的無症狀陽性確診個案。他說，完全依照中央的SOP，經費由醫院直接向中央申請，所有個案都直接進入防疫資訊系統，中央隨時可以看到。

葉彥伯強調，彰化縣這麼做，是要回到防疫的核心，讓居家檢疫不會漏掉，讓社區守得更好。

(中時新聞網)