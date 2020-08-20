一名美國返台少年未出現症狀，卻遭彰化縣衛生局檢驗出確診，對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中下令政風處調查，孰是孰非也讓大批網友論戰，但現在連綠委也不挺陳時中。民進黨立委郭正亮今(20日)在政論節目中直言，彰化篩了那麼多人，中央衛生單位怎會不知情，就算現在才知道，衛生體系去查就可以了，「為什麼要用政風」？

郭正亮在政論節目「新聞面對面」中談到，彰化縣做那麼久，篩檢做了1000多人，衛福部不可能不知道，衛生體系是一條鞭，照理說中央應會了解，而且相關隔離者警察都要掌握動態，若去篩檢警察也會上報，那中央怎會不知道？且就算現在才知道，也應由衛生單去查就好，怎麼會是用政風單位去調查？

而針對調查風波，彰化縣衛生局長葉彥伯則打破沉默，他說，居家檢疫者就醫採檢，都按照標準流程，不管有無症狀，全程掌控，資料都建置在系統，中央都看得到、查得到。

節目中，另位名嘴陳敏鳳也表示，現在彰化縣長和葉彥伯全火了，就是因陳時中要政風去查，結果是本來可以內部解決的事搞到現在這樣。

面對葉彥伯被調查，不僅醫師，各界都不捨，資深媒體人董智森則是在廣播節目中諷刺地說，「哇～陳時中變007，指揮政風單位！」他也細數過去葉彥伯的經歷，因為他當了16年局長，相當資深，現任縣長國民黨王惠美、前任縣長民進黨魏明谷、前前任縣長卓伯源，這些人資歷加起來都不到葉彥伯，如果16年算下來，大家都覺得他是專業，且任何黨的人都用他，那他有什麼政黨色彩？就是一位很認真的局長。

(中時新聞網)