女老師表示自己雖然遭遇意外毀容，仍會更用心的過好每一天的生活。(取自Halie Tennant臉書)

1名來澳洲維多利亞的國小女老師，日前與好友深山進行露營活動時，因不小心在營火面前睡著，沒想到她的好友從帳篷出來時，卻驚見她整個人臉部朝下，趴在火堆裡熟睡，二話不說立即將她趕緊拉離火蛇，然而國小女老師的臉早已經整個重度灼傷，在緊急送往醫院搶救後，所幸撿回一命，但她的臉已經整個毀容不復昔日，至於為何會趴在火堆裡睡著，這名國小女老師自己也相當的百思不得其解。

這位名為海麗的澳洲國小女老師，日前和好友前往深山進行露營活動，卻在營火堆前因太累不小心睡著，她的朋友從帳篷出來時，驚見她竟然整個人臉朝下，在火堆裡熟睡，立即把她從裡頭拉出，也不斷拿水將她身上著火的部位熄滅，緊急報警處理後，以直升機將她送往墨爾本阿爾弗雷德醫院（Alfred Hospital）進行搶救，女老師在病房昏睡8天過後，才逐漸有了知覺醒來並進一步轉燒燙傷科診斷醫治。

女老師從發生事件以來，總共進行6次手術，目前已經出院努力復健中。她說明，當時只記得最後在營火面前睡著，也沒有任何掉進火堆時的記憶與痛楚，她的朋友推測，有可能當時山風極為強烈，導至連人帶椅把她吹向火堆裡，導至女老師發生在火堆裡睡覺的悲劇。

女老師手術後仍是非常堅強過每一天，從照片中仍看出她的樂觀心態，雖然曾有人告訴女老師，妳現在的樣子非常像活屍，但女老師仍懷著感恩的心，謝謝自己老公與好友們不斷在她身邊加油打氣，她也表示目前自己仍無法駕駛交通工具，也無法正常工作，不過她會更用心的過好每一天的生活。

(中時新聞網)