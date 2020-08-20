促轉會以落實「清除威權象徵」政策，要求各公務機關移除蔣介石銅像；海岸巡防署日前表示，東沙島有一座罕見金身造型的蔣介石銅像，去年8月已由主動移下基座，保管營舍內部。國民黨前副祕書長蔡正元以「蔣介石的殘餘價值」為題，在臉書發文質疑，民進黨砍了東沙島的蔣銅像，還有什麼立場派人守東沙島？

蔡正元說，民進黨和台獨份子對蔣介石的態度如何，大家心裡有數。說句不客氣的話，沒有蔣介石的歷史過程，台灣人憑什麼對東沙島有管轄權？沒有蔣介石，台灣人不但跟東沙島八桿子打不著邊，跟南沙太平島也毫無關連。

他說，不提那麼遠的島嶼，那幾個自稱台灣人的總統，沒有蔣介石的殘餘價值，憑什麼管轄金門、馬祖？連管轄澎湖的正當性都有疑問。

蔡正元說，靠著蔣介石的殘餘價值，台灣才能派人去守東沙島。東沙島上的蔣介石銅像，也象徵台灣對東沙島管轄權，現在民進黨砍了東沙島的蔣銅像，還有什麼立場派人守東沙島？

(中時 )