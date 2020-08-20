美國白宮前首席策略師班農與流亡美國的內地商人郭文貴，合作成立的媒體公司GTV Media被指遭凍結帳戶後，班農與3名相關人士周四（20日）因涉嫌在網上透過邊境圍牆籌款計劃，合謀詐騙逾2500萬美元（約1.95億港元）而被捕。

據《CNBC》報導，調查人員聲稱，這位川普前政治顧問以名為「我們共築高牆」的計劃為號召，聲稱募款支持川普提出的美國南部邊界修建隔離牆計劃，從民眾身上騙取超過2500萬美元。活動的目的雖帶有協助川普競選的色彩，但檢察官說，班農實際上將款項中飽私囊。

報導說，班農周四與其他3名同夥被紐約市南區的檢察官起訴，起訴書提到他們的名字分別是蒂莫西．謝伊（Timothy Shea），他於今年5月被任命為禁毒署代理署長；另外還有曾於伊拉克服役且已退伍的軍人布萊恩．科爾法奇（Brian Kolfage）與安德魯．巴多拉托（Andrew Badolato）。

起訴書稱，競選活動宗旨是籌集資金以幫助川普總統履行在邊界建立邊界牆的承諾。但是班農與其團隊成員卻挪用籌集來的款項，金額高達數十萬美元。其中透過美國郵政檢查署的協助調查，其中相當大的款項用於支持科爾法奇的侈奢生活開支。

報導說，白宮與班農的發言人尚未回復媒體置評的請求。

(中時新聞網)