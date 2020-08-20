美國飛彈防禦局（Missile Defense Agency ,MDA）表示，正在研究使用海軍的「神盾戰鬥系統」(Aegis combat system )和標準3型-2A飛彈（SM-3IIA)，作為美國國土分層防禦的一部分。意思是：計畫在今年內，測試由標準3型來攔截洲際飛彈(ICBM)。

MDA主任喬‧希爾(Jon A. Hill)在8月18日由美國傳統基金會（Heritage Foundation）贊助的網路研討會上說：「我們正在研究部署分層國土防禦的可能性，尋找更多的機會打擊遠程飛彈威脅。」

「我們正在研究使用現成武器系統，比如神盾與標準3型-2A飛彈，了解是否有助於國土防禦。」

希爾說，今年下旬，MDA就會測試SM-3來攔截洲際彈道飛彈，其實相關工作一直在做，只是COVID-19大流行減緩了前期準備工作，但測試將繼續進行。

「我們準備好並準備好前往太平洋執行「海上測試飛行44」（FTM-44），測試將在夏威夷防衛下，使用一艘神盾艦的SM-3飛彈。

「以電腦分析表明，這應可行。但是電腦模擬當然比不上真正的實物測試。」

希爾說：「標準3型的射高可以突破太空，所以理論上，它的飛行高度可以擊落ICBM，但是由於飛行的距離很長，要是略有偏差，積累的錯誤就會失去攔截機會，因此壓力很大，我們將看看如何做。」

這位海軍上將說，要是測試成功，不代表就任務結束，之後MDA就要開始思考神盾/標準3在整個多層次攔截架構中在何等位置，並開始安排神盾軍艦該如何部署，達到最佳的攔截位置。

然後，真正的ICBM還有非常複雜的多彈頭、假目標、碎片等等干擾攔截的挑戰，我們要確保整個系統（從太空預警、地面雷達，以及相關情報遞到軍艦的資料整合能力），然後神盾艦要對所有這些信息進行篩選，判斷出真正具威脅的飛彈目標點。

(中時新聞網)