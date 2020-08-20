中秋節即將到來，民眾開始要準備應景的蛋黃酥禮盒，有網友發現，美式賣場好市多近期也推出一盒12入的蛋黃酥，因此想先上網詢問評價如何？沒想到評價似乎不佳，大部分的人都認為，雖然價格便宜，但非常普通，而且包裝又不適合送人，不是很推薦。

原PO在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》上貼出照片，可以看到好市多推出了蛋黃酥，一盒12入，內含兩種口味，有奶油烏豆沙蛋黃酥以及鹹豆蓉蛋黃酥，一盒要價449元，平均一顆37.4元左右，原PO詢問，有人買過好市多自己做的蛋黃酥嗎？吃起來會不會很甜膩？文章一出，也引來不少人好奇卡位想知道究竟味道如何。

好市多也開賣蛋黃酥了。（摘自臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》）

底下有網友跳出來回應，「中壢店購入，就一顆37元來說，皮跟餡還好，烏豆沙味道就中規中矩，鹹豆蓉的部分有油蔥酥的味道，鹹甜鹹甜的，口味給75到80分；蛋黃的部分很可以，給85到90分」。

但大多數的人則認為，「我覺得他包裝不適合中秋節送禮」、「買了一盒，跟隨便巷口小麵包店買的很像，普通、沒有記憶點，這個包裝也不適合送人」、「我覺得不行」。

(中時新聞網)