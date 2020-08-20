民主黨全代會18日晚間通過2020年民主黨黨綱，當中在貿易等多項議題對大陸強硬表態，但也表示不會藉訴諸「自我傷害式的單邊關稅戰或掉入新冷戰陷阱」來實現對陸策略。在涉台部分，2016年黨綱曾提及「恪守一中政策和《台灣關係法》」，2020年黨綱則移除「一中政策」的字眼。

2016年黨綱稱，民主黨恪守「一個中國」政策和《台灣關係法》，並將持續支持以符合台灣人民意願及最佳利益的方式，和平解決兩岸議題。2020年黨綱表述則變為，民主黨恪守《台灣關係法》，並將持續支持以符合台灣人民意願及最佳利益的方式，和平解決兩岸議題。

外交部20日發布新聞稿指出，民主黨再度於黨綱列入友台文字，充分彰顯對鞏固台美關係與台海和平的高度重視，也顯示民主黨各方人士長期對台灣的深厚友誼。外交部將持續與美國兩大黨合作，深化台美全球合作夥伴關係。

2020年黨綱針對大陸著墨頗多，亞太區域部分談及不公貿易行為、南海軍事化、香港和維吾爾人權等多項議題，並稱民主黨將召集國際盟友，遏制大陸的惡意行為。在香港議題上，黨綱中表示民主黨將支持香港市民的民主權利，充分落實《香港人權與民主法案》。在南海問題上，黨綱強調民主黨對航行自由承諾，並將抵禦大陸軍隊在南海的恫嚇行為。

民主黨在2020黨綱中也暗批川普總統的政策，強調不會藉訴諸「自我傷害式的單邊關稅戰或掉入新冷戰陷阱」來實現對陸策略，指這些錯誤只會過度誇大大陸的份量，導致美國政策過度軍事化，並傷害美國勞工。

黨綱指出，美國必須自信對待美陸關係，在自信領導國際社會的同時，也要在共同利益的領域如氣候變遷和（核）不擴散上尋求合作，並確保美陸競爭不致危及全球穩定。

美媒指出，這份黨綱泰半是象徵性的，民主黨總統候選人拜登未必要支持其立場，不過，黨綱仍可凸顯民主黨重返執政的願景和政策重點。

(中時 )