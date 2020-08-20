英國風險顧問公司Verisk Maplecroft最新研究指出，巴西、印度與南非的新冠肺炎疫情極為嚴峻，又同時面臨貪腐和社會動盪等多項問題，經濟復甦之路將是20國集團（G20）主要國家中最崎嶇。

巴西、印度與南非分別是全球新冠肺炎疫情第二、第三和第五嚴重的國家。

此外，Verisk Maplecroft的復甦能力指數顯示，貪腐和政府治理問題阻礙三國走出新冠肺炎危機。該指數衡量十多項支撐或削弱經濟從危機中復甦的因素。

根據國際貨幣基金（IMF）數據，巴西、印度與南非2020年經濟估計平均緊縮7％。三國占全球國內生產毛額（GDP）比重超過10％，人口數占全球逾20％。

制度脆弱（institutional weakness）或貪腐嚴重是G20貧困國家普遍面臨的問題。Verisk Maplecroft風險分析師威利（David Wille）指出，巴西、印度和南非的貪腐評分皆屬於高風險等級。

威利表示，貪腐、無效率和不穩定的政府，將資金分配到最需要的地方能力受限，就算公衛危機結束後，也無法重振經濟。

人口敏感度也降低一國處理危機的能力。巴西、印度和南非的貧窮程度高，加上人力資本低，在人口敏感度項目是表現最差的國家。

除了疫情和經濟因素考量外，特定國家面臨的其他人為或天然挑戰，也是Verisk的考量項目。Verisk分析師表示，內亂造成的紛擾是巴西、印度和南非最大的複合風險因素。

威利表示，這些複合因素將讓疫情爆發前已經存在的社經問題進一步惡化，推升失業率和政府防疫不力。

Verisk的報告指出，富裕國家較有能力執行嚴格的封鎖措施，但美國是明顯例外，防疫表現是已開發國家中最差。

(工商 )