菲律賓央行20日維持利率水準不變，符合市場預期，顯示央行暫時停下降息腳步。菲國央行本次例會將隔夜借款利率維持在2.25％，隔夜放款利率保持在2.75％不變。菲律賓央行為了緩解新冠肺炎的衝擊，2020年迄今共降息1.75個百分點。

(工商 )