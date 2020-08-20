由經濟部國際貿易局主辦，外貿協會執行的「數位行銷服務團」20日首站開至桃園，吸引桃園地區主要進出口公會及產業公協會140多位廠商參加。

貿協副秘書長林芳苗表示，因為疫情關係，數位行銷變得非常重要，數據就是王道；為幫助台灣中小企業掌握趨勢，貿協截至目前為止，已辦理100場以上線上活動，涵蓋新產品發表會、視訊洽談、線上貿訪團、虛擬展館、線上記者會以及一對一小型機動團，透過駐外單位邀請，各國買主和廠商線上洽談，努力推動數位貿易。

惟除了貿協提供的幫助，廠商也需要有自己的推廣方式，為幫助廠商增進數位技能，貿協在辦理6場「數位行銷服務列車」後，接續推出12場「數位行銷服務團」，辦理首站的桃園，工廠計11,000家，工業產值超過3兆元，為台灣非常重要的工業城市，期透過服務團巡迴助攻廠商搶數位貿易商機。

桃園市副市長高安邦表示，桃園除產業聚落完整，2019年並獲得ICF全世界智慧城市論壇評比第一名，為推動智慧城市不遺餘力。因應現在疫情嚴峻的現況，勉勵企業界的朋友，製造產品容易，但成功將產品透過數位行銷讓消費者滿意是很大的挑戰，故數位行銷是必要的趨勢。

經濟部國際貿易局主秘戴婉蓉出席表示，因應新冠肺炎的關係，透過數位行銷模式，得以安心生活及做生意；桃園是出口貿易必經之地，擁有完整產業聚落，未來將強調虛實整合，將線上跟實體展覽一起做整合；他並呼籲廠商掌握翻轉機會，讓台灣產品在世界發光。

貿協表示，為了厚植地方產業廠商數位行銷及應用能力，此服務團專題講座內容實務應用兼具，如邀請利果果數位行銷顧問王如沛傳授「外貿網站如何利用Google Analytics拓展業績」，以及精立數位行銷顧問柳圭翼分享「如何在網路上被找到－關鍵字選擇與使用」，幫助廠商了解如何運用數位行銷工具，成功拓銷海外市場。

活動並邀請成功案例廠商─耀騰、優特達負責人以自身成功經歷，傾囊分享該公司使用台灣經貿網及各式數位行銷工具的成效；貿協強調，台灣最大B2B平台─台灣經貿網（Taiwantrade.com）可供廠商強化數位貿易及電子商務措施，提供一對一免費客製化諮詢服務，給予業者最適切的解決方案。

(工商 )