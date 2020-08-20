中職統一獅拿到下半季10勝後，今（20）日再戰樂天桃猿，統一獅從落後7分竟能一路追成7比7，最後再靠剛返一軍的郭阜林在9局上轟出陽春炮，統一獅以8比7逆轉樂天、率先獲得下半季第11勝、對戰3連勝。

統一獅先發投手是老將潘威倫，他的投球威力並未發揮，主投3.2局被打10安打失7分；後援投手劉軒荅、傅于剛、黃竣彥與陳韻文幫忙守住勝局，勝投是黃竣彥、敗投為猿隊陳禹勳。

樂天先發投手霸能曾在5月1日對戰中信兄弟主投6局送8次奪三振，今天他投6.1局失6分，送出9K寫下個人單場新高，其中4、5局從獅隊第4至第8棒連續5棒K出局，他的直球、曲球與變速球投出壓制力。

今天1局下，樂天馬上有攻勢，第1棒陽耀勳轟出陽春全壘打；2局下，樂天攻占滿壘後，林立敲出二壘安打，帶有2打點，樂天3比0領先統一。

4局下，樂天先有陳晨威2打點安打、接著陽耀勳1打點的高飛犧牲打、林泓育1打點安打，樂天取得7比0領先。

不過，比賽過了5局就不一樣了，6局上，樂天投手霸能先投2個四壞球保送、再被郭阜林安打形成滿壘，隨後林安可2打點安打、陳鏞基1打點安打，獅隊追成3比7。

7局上，獅隊陳重羽、陳傑憲、蘇智傑與代打潘武雄各有1打點安打，獅隊追成7比7平手。直到9局上，猿投陳禹勳一記失投球遭到郭阜林揮出陽春炮，獅隊8比7領先至終場。

(中時 )