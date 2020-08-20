美國聯邦參議員賀錦麗19日晚正式獲得民主黨全代會提名為副總統候選人，成為了美國歷史上首位被提名為副總統候選人的非裔、亞裔女性。在19日晚的直播中，前總統歐巴馬、前國務卿希拉蕊及眾議院議長裴洛西等人，輪番發表演說，炮轟川普總統。

在視訊演說中，裴洛西指斥川普總統是女性勞動者的敵人。她說，自己身為眾議院議長，親自看到了川普對勞動家庭尤其是女性的不尊重，這種不尊重不只顯現在行為上，也寫在與健保及權利相關的政策上。裴洛西重申歐巴馬曾在國情諮文中提出的：「當女性成功，美國才成功」。

在2016年輸給川普的前國務卿希拉蕊則呼籲選民出面投票，「不要將獲勝視為理所當然。」她舉了自己當年在選舉人票慘輸的例子，「拜登跟賀錦麗儘管多贏300多萬張普選票，還是有可能輸，相信我，我們需要壓倒性的數字，這樣川普就不會偷偷摸摸地走向勝利。」

在19日晚的直播中，前總統歐巴馬是最重量級的演說者。歐巴馬批評川普一點也不稱職，除了把總統工作當作「電視真人秀」以吸取注意力外，沒有表現出從事這項工作的興趣，「沒有興趣利用他辦公室的強大權力，來幫助除了他本人和他的朋友以外的任何人。」歐巴馬又批判川普擔任總統的後果是「最壞的一時衝動傾瀉而出，我們在國際間自豪的聲譽受到重擊，我們的民主制度亦遭受前所未有的威脅」。

(中時 )