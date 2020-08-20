美國上周初領失業救濟金人數意外破百萬人，讓飽受疫情困擾的就業市場再度蒙上陰影，也反映出疫情衝擊持續羈絆經濟復甦。

勞工部20日公布，上周（迄至8月15日）初領失業救濟人數，經季調後從前周上修後的97.1萬，新增13.5萬達110.6萬，超出《路透》訪調經濟師預期的92.5萬。

前一周（截至8月8日）初領失業救濟人數跌破百萬，是3月以來首見。3月底，初領失業救濟人數攀至創紀錄的686.7萬高峰。

至於持續請領失業救濟金人數，在截至8月8日當周降至1,480萬，前一周總數經修正後為1,548萬。

高頻經濟公司（High Frequency Economics）首席美國經濟學家法魯奇（Rubeela Farooqi），在周四失業救濟數據公布前便指出，即便商家重新開張，近幾周的請領失業救濟人數「仍異常地高，顯示勞動市場情況極為疲弱。」

因應疫情每周每人加發600美元失業補助金的紓困措施於7月底到期後，國會兩黨為是否續發僵持不下。美國總統川普繞過國會簽署行政命令，要求延長發放失業補助金，只是縮減為每周400美元。

此外這400美元中，聯邦政府僅支應300美元，其餘100美元要各州政府埋單，已有多州州長喊窮，表明無財源可負擔。

新冠疫情仍持續在全美蔓延，迫使部分疫情極為嚴重的州再度實施封鎖，或暫停重啟經濟活動。

美國2月至4月流失2,200萬份工作，到目前只回補930萬個。

(工商 )