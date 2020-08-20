被陳其邁延攬到高雄市擔任副市長的經濟部技術處長羅達生，經濟部普遍認為他積極任事、個性溫和，對外互動良好。但是當初在升任處長前，一度被時任次長的經濟部長王美花嫌「太油」，差點錯失寶座。對於自己獲陳延攬，他晚間也直呼「很意外」。

羅達生擔任技術長3年，主要負責產業升級與技術研發工作，像是5G技術研發、國際大廠在台研發的「領航企業深耕研發計畫」都是他一手主導，是頗受好評的技術官僚。

晚間接獲記者詢問時，羅達生熱情爽朗回應，說過去與陳市長並不相識，是他擔任行政院副院長時期，常到院內報告有比較多互動與交流機會。

他坦言前幾天就接到陳市長詢問，確實「很意外」。但經過思考之後接受，主要是過去曾在高雄服務過，對當地產業有一定了解，也有情懷在，接受是希望對在地產業發展有貢獻。

不過當初技術處處長懸缺時，高層考慮升羅達生時，一度遭王美花認為其行事風格「太油」，有點意見。所幸王是快人快語，並沒有極力反對。加以當時另一位次長，現任行政院副院長沈榮津賞識羅，內部普遍也認為他任事積極、個性溫和，終於還是選定由其升任處長。

經濟部內部表示，羅達生在加工出口區待過，又從事技術轉型工作，跟廠商關係也不錯，去高雄相信是可以對當地產業有助益。

羅達生是工業局基層出身，從電子資訊組技士做起，到加工出口區管理處當組長，後又回到電子資訊組接組長，其後一路從技術處副處長，做到處長。

(中時 )