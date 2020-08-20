受到新冠疫情影響，越來越多消費者偏好上網購物以免感染病毒，連帶使得大型零售商業績暴增。Target第二季同店銷售創下歷來最大增幅，線上銷售翻漲近三倍，而居家修繕零售商勞氏（Lowe's）上季銷售成長亦改寫數十年新高。

Target與勁敵沃爾瑪提供類似服務，允許顧客網路下單或直接至商店停車場取貨，不必進入人潮擁擠的店面，目的在於大幅降低感染肺炎機率，此舉令兩家企業線上銷售接近三倍與雙倍成長。

數據顯示，Target上季同店銷售暴增24％，總營收攀升至229億美元。沃爾瑪美國上季同店銷售勁揚9.3％，總營收升至1,377億美元。兩家公司上季獲利皆高於市場預期。

新冠疫情促使民眾改變消費習慣，從原本實體採買改為線上購物，他們亦趁著這段期間裝修住家並提高相關支出。最大受益者除了亞馬遜等大型零售商外，也包括居家修繕連鎖店。

數據顯示，家得寶（Home Depot）美國地區上季同店銷售勁揚25％，而勞氏同期同店銷售暴增35％。

(工商 )