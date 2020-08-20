「垃圾文界的一位美少年」在臉書以及Instagram擁有14萬多粉絲，時常分享時事梗獲得許多年輕人喜愛。今(20)日臉書發出一段謎樣影片，一名自稱「聖皇新天公」的男子，在信眾面前請出「小英總統的靈」跟大家結緣，讓網友笑爆留言，「這真的好笑到令人發瘋。」

垃圾文界的一位美少年精心製作一段長達4分鐘的影片，「給大家看一下，我最近發現的神秘組織」，從影片中可以看到一名神秘男子身穿紅衣坐在台前，拿著麥克風宣告，「我現在要供請小英總統的靈，來跟大家結緣，請掌聲」台下響起一片掌聲後，一名短髮女子走向台前，開口就說，「大家好，我是小英總統。」

這名自稱「聖皇新天公」的男子還與該女子對話，「很高興小英總統已經來了，記不記得一個月左右你來跟我玩對不對？」女子答「對！」光頭男更稱「我看你就是跟現在一樣，講話、姿態活潑」男子更進一步追問，「小英總統，當你當選之後，你會不會來看我？」讓人看了萌生止不住的笑意。

影片中「供請」的角色豐富，不只有小英總統，還請來了「蔣經國」，更厲害的是，還跨國界請到來自日本的「淺草觀音瑞昇彌菩薩」，但女子在自稱是「淺草觀音」時表示，「我是經過聖皇陛下，選拔出來當淺草觀音的！」但卻忍不住笑場，讓人看了一頭霧水之外，也忍不住笑了出來。

迷樣影片一出，就吸引近7千人按讚，影片觀看次數更是高達26萬，網友也笑破肚皮留言，「小時候玩家家酒，老了也要玩家家酒」、「台灣喜劇團體很難紅，都是他們害的啦」、「人還沒掛就可以上身喔?上身的是林正英吧?」、「模仿的人物比郭子乾還多」、「台下的能忍住才厲害！中毒太深！」、「這是類宗教的脫口秀嗎？」

(中時新聞網)