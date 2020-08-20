桃園高中18日起一連三天舉辦「新生始業輔導」。（校方提供／蔡依珍桃園傳真

桃園高中18日起一連三天舉辦「新生始業輔導」。（校方提供／蔡依珍桃園傳真

桃園高中18日起一連三天舉辦「新生始業輔導」。（校方提供／蔡依珍桃園傳真

桃園高中18日起一連三天舉辦「新生始業輔導」，正式歡迎高一新鮮人加入桃高大家庭。今年活動有「清掃學習」、「古禮拜師」以及「寫一封信給三年後的自己」三項特色亮點，配合新課綱強調知識、技能、態度三者結合的素養教育。校長游文聰表示，希望能透過更多的親身參與實作，「讓學生擁有在真實的生活情境下，可以運用的能力」。

課程第二天邀請校內高二舞蹈班同學帶動全體新生律動肢體揭開序幕，在一系列課程當中除了重視智能培養，更希望桃高同學能有良好的「肢能」協調。除此之外，重頭戲「清掃學習-掃地掃心地」課程，邀請到由前全聯總裁徐重仁的夫人沈美雪，帶領台灣美化協會的志工群，講習清掃學習的理念及實作，校長游文聰也挽袖帶領全體高一師生親自用雙手刷洗廁所，活動中學生從一開始不敢下「手」，到後來全班合作無間，希望讓學生體會「凡事徹底」、「謙卑學習」的精神，透過「掃地」的手段達成「掃心地」的目標，更在新的學習階段從「做卑微的工作，樹高傲的自尊」，對自身及所處的校園環境有更多的重視和期待。

始業輔導最後一天，學生代表及導師來到桃高旁的孔廟進行「拜師進學禮」，活動遵循古禮流程祭孔，主祭官由校長擔任，並邀集家長會林高任榮譽會長、教育事務基金會呂朝福董事長作為陪祭官，給新生滿滿的祝福。

其中協助典禮進行的禮(贊)生、樂生皆由桃園高中高二、三學生擔任，展現過去在多元選修課程的學習成果。短短三十分鐘的典禮，奏古樂、敬拜至聖先師孔子，並由各班代表向班導師「奉束脩」，作為新生拜師求教的象徵，為高中求學階段揭開美好的序幕。

結訓典禮校長游文聰穿上桃高制服粉墨登場，象徵同為「高一新鮮人」並將新生始業輔導中完成的「給三年後自己的一封信」投入可愛造型的夢想典藏郵筒中，每位新生將這幾日以來活動的收穫以及心裡深處對未來的想望寫下，預計在高三畢業季的班級活動中開啟，全班一起分享高中階段的成長、改變及感動！

(中時 )