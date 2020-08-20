摩根士丹利認為市場追求避險貨幣的對象，正從日圓和瑞士法郎轉向美元，尤其最近全球新冠肺炎疫情有再爆發跡象，市場可能重演第一波疫情時對美元的需求，因此美元仍是今年金融市場波動下最佳避險貨幣。

美元指數周二下跌至92.27點創2018年4月底來新低，但疫情與經濟前景不明等因素，讓指數周四盤中上升0.3％報93.2點。第一波疫情讓資金搶進美元避險，指數從3月9日低點急漲至20日的102.82點創3年半新高。

美元指數後來因聯準會（Fed）急速降息和無限量寬（QE）而從3月高點大跌，迄周二止累跌逾10％。但摩根士丹利看好美元為今年最佳避險貨幣，因為目前美國基準利率近乎零，不斷吸引投資人以美元做利差交易。

利差交易是借入像美元或日圓等利率低貨幣，換成其他較高利率貨幣後賣出來賺利差。

儘管美元可望成最佳避險貨幣，但摩根士丹利認為在投資人繼續買進風險性資產之下，美元走勢仍然偏空。

美國政府砸約3兆美元振興經濟，Fed把基準利率降至0到0.25％區間，無限QE和預期2022年底前不升息，加上外界擔心美國經濟復甦因疫情再起而延後，讓人不看好美國基本面，使美元近幾個月大幅貶值。

專家認為美國政經局勢因大選，和是否再推振興措施等不明朗因素之下，也會傷害到美元走勢。

雖然就整體金融市場來看，美元表現疲弱，但摩根士丹利認為這並不影響其做為今年最佳避險貨幣的地位，因為市場追求避險貨幣的對象正從日圓和法郎轉向美元。

日本投資人在前景不明時會買進外國資產，也不會把海外資金匯回國內，加上外界認為日本央行會維持負利率，這會降低市場對日圓的需求。瑞士央行干預會限制法郎升值走勢。

(工商 )