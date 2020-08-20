超乎預期！經濟部今發布7月外銷訂單統計，金額達到455.7億美元，年增12.4％，創下連五紅。增幅不但比原先預估多近1成，月增幅更創歷來7月份最高，顯示接單回升之強勁。經濟部指出，這除是遠距商機更加擴大外，各國「解封」重啟，傳統產業接單逐漸恢復生機也是原因。

7月年增12.4％，是3月開始連5個月成長，也比預期最高3.1％好上許多。經濟部統計處長黃于玲以「超乎預期」一詞形容。而且月增率11.1％，更是歷來7月最大成長幅度，表示7月接單熱度回溫強勁。

能夠有如此好表現，黃于玲首先歸因於「遠距商機」，雖然上半年這個原因就已經帶動筆電、平板用品需求增溫，但7月又好上更多。這也可以從「資訊通信產品」與「電子產品」金額各年增3成、2成5看出，光學器材因面板需求增溫，價格回升，也比去年同月成長1成。

其次，黃于玲指是各國「解封」幫助。對比前幾個月是靠科技業帶動，7月可明顯看出傳產業也逐漸走出疫情陰影。她說各國重啟活動，生產與需求有回來，看接單地區增溫可以印證。像美國與歐洲都比去年同期成長22％與18％，中國大陸更是增長16.8％，創2年1個月來最大增幅。

這帶動塑橡膠與基本金屬年減幅都縮小到只有個位數，機械業甚至反成長6.7％，僅化學品仍有兩位數衰退。

而因海外生產比高的資通信接單暴增，也讓7月海外比回到55％，較前一月上升0.9個百分點。值得注意的是，傳統產業雖然接單金額仍多未回到正成長，但除化學品外，7月海外生產比都上升1到2個百分點。黃于玲解釋，這次調查機械、基本金屬、塑橡膠、化學品四大傳產，只要有在海外有佈局者，這次訂單恢復都很快。

展望8月份，黃于玲持續樂觀，在遠距商機延續，5G通訊應用發酵，國際油價及鋼價回升下，估計接單金額可到424到439億美元，年增幅5.9％到9.6％之間，也就是連六個月成長。不過她也直言，疫情是否復溫與陸美角力是兩大變數。

(中時 )