文化部日前委託公視密籌國際英語影音平台，因計畫未經董事會審議惹來外界批評聲浪，雖公視董事會最終投票通過國際平台前導計畫，但文化部仍宣布終止委託。公視今（20）日召開例行會議，董事馮小非卻驚聞公視下一個會計年度的前瞻計畫預算遭砍3分之2，從原先的4年15億雪崩式削減至5年5億9千萬，「先前國際平台案4年就有58億，遭砍預算與國際平台案有沒有影響，我想應該很難不去作聯想。」

馮小非表示，礙於法規，公視主頻道上限9億，長期以來必須靠各式補助預算補強，此回遭砍的前瞻計畫預算使用戲劇作品，叫好叫座的作品如《我們與惡的距離》、《我的婆婆怎麼那麼可愛》等，成績有目共睹，按現在的預算規模，國人未來幾年恐怕無法再看到公視出品的精彩戲劇，不只傷害公視，也傷害影劇人才生計。

馮小非表示，據公視代理總經理的說法，砍預算是因為防億經費不足，「但之前才說要4年編58億來作國際平台，這怎麼說也說不過去，我們能不能要求58億預算撥10億來這裡？你一面發消費券要人家看台灣影視，一面大手一揮砍預算，這是不對的。」她也呼籲，應盡速修《公視法》，讓公視不要再為預算苦惱，也讓公視再免於隨每任文化部長喜好有不同預算。

對此，文化部回應，為持續支持公視發展，即向行政院科技會報辦公室積極申請前瞻基礎建設5G預算，並經審查後於今年7月獲核定預算金額，相關時程均依申請規定辦理。此外也另向行政院爭取並獲核定編列「110-113年社會發展計畫」，其中110年已獲核定預算4.2億元，因此，有關預算編列與國際影音平台一案並無相關。

公視則表示，文化部肯定公視近年表現，也正盡力替公視爭取預算中。

(中時 )