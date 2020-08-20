（益鼎創業投資董事長兼總經理邱德成。圖／本報資料照）

創業投資商業同業公會本周五（21日）上午舉行改選，現任理事長、和通創投董事長暨總經理黃翠慧已結束任期，將由新一任理監事共同選出新任理事長。創投界最大業者益鼎創業投資董事長兼總經理邱德成在關鍵時點浮出檯面，全面表態爭取理事長的意願。

邱德成曾任創投公會副理事長，目前亦擔任中華民國股權投資協會理事長，因為此協會是他提議成立，在多年前就希望創投基金應結合產業併購，而投入推動。此外，益鼎創投集團已成立13家創投公司，是台灣最大的單一創投管理公司，更是繳交創投公會會員費最多的業者，投資過的公司多達400家。

創投公會改選早在5月間就該進行，受疫情影響一再延後舉辦。邱德成本周來忙於連繫同業，表明自己重返創投公會的本意，希望同業能夠明白，「創投產業已到需要積極規劃傳承年輕世代」的關鍵時刻，而且此時適值台商回台投資潮流，能夠帶動產業升級的創投資金正需有最佳的發揮機會。

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