今年新冠肺炎疫情肆虐全球，全球經濟沒有一個國家倖免，其中，英國經濟年減20.4％不但創下歷史紀錄，更是目前全球經濟衰退幅度最大的國家，同時是歐洲因疫情死亡人數最多的國家；歸咎原因，正是英國經濟產值大多依賴內需的消費支出，而這些經濟活動在疫情期間因社交封鎖而幾近暫停，重創英國經濟。

根據英格蘭銀行統計，英國今年第2季國民生產毛額（GDP）下滑超過歐元區的12.1％及美國的9.5％，經濟惡化的程度恐怕得一直等到2021年第4季才能恢復到原先的水準。英格蘭銀行並提出警告，英國的失業率可能會急劇上升。

經濟學家分析英國經濟產值急劇下滑的原因在於英國經濟的組成，主要是英國對國內消費者支出有高度的依賴，如吃飯、購物、娛樂等社交活動，占英國經濟比重相當高，跟歐洲各國相比也來得高，這成為疫情社交封鎖對經濟的重擊，英國財政部長森那克（Rishi Sunak）接受媒體CNBC採訪時表示，英國的社交活動在英國經濟中所佔的比重比大多數歐洲國家中要大得多，才讓英國經濟惡化比其他國家嚴重。

英國的商業協會的一份統計數據顯示，疫情打擊英國的飯店業約占英國GDP的5％。高盛也有一份統計指出，電影、餐廳、酒店和娛樂場所等領域的消費者支出佔英國經濟的 13％，高於美國的11％。

比較全球幾個經濟發達國家，疫情影響法國GDP下滑13.8％、義大利GDP下滑12.4％、德國GDP下滑10.1％、加拿大GDP下滑12％、美國GDP下滑9.5％，亞洲的日本GDP也下滑了7.6％。

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(中時新聞網)