微博帳號「上海攻略君」的作者，PO出了3張連環式照片的鮮肉情侶調情照。原PO表示，他日前搭乘上海地鐵時，驚見這對鮮肉情侶，因自己搭乘的車廂較沒有什麼乘客，不料2人立即放鬆上演活春宮秀，原PO只見鮮肉情侶短短的幾分鐘內就轉變3個經典性愛動作，連忙拿起手機紀錄下這曬恩愛的寶貴畫面，網友留言建議：「衣服脫一下啊」。

在微博帳號「上海攻略君」的作者，分享3張鮮肉情侶在地鐵車廂內進行活春宮秀，原PO表示日前搭乘上海地鐵時，因自己所搭乘車廂較沒什麼人，這對鮮肉情侶竟然當下上演地鐵活春宮秀，大膽的進行激情纏綿的性愛3式曬恩愛，原PO認為此般場景特殊難得，立即拍下並上網分享PO出，立刻引起網民的熱烈討論。

從3張照片可以看出兩人極為恩愛，女方的單腳已經勾在男方的腿上，第二張更是直接躺在座椅上，單腳勾男方轉變為使用兩腳勾住，最後一張2人直接進行傳教士性愛式，還不斷的互相摩擦，只差沒把衣服脫去，整個地鐵瞬間變成性愛活春宮Live秀。

有網友表示，這對鮮肉情侶實在太大膽了！連口罩都沒有戴，現在大陸疫情不是相當的嚴重？有網友相當憤怒，「都不去考慮一下其他乘客的感受嗎，公共場合注意下形象和素質吧！」。對此，上海地鐵管理人也提醒民眾，出入公眾場合一定要記得配戴口罩，也不要躺在車廂上造成他人困擾。

(中時新聞網)