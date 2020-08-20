外貿協會黃志芳董事長（中）參訪台東當地農產特色品牌「粨種人企業」了解其產品優勢。(貿協提供)

貿協黃志芳董事長(右)拜會釋迦青農李俊儀(左)了解當地釋迦栽種及外銷現況。(貿協提供)

2020年受新冠肺炎疫情影響，正值產季的台東釋迦首當其衝，往年約有97％總產量銷往大陸。為協助東部農產品拓銷國際市場，外貿協會董事長黃志芳應台東縣長饒慶鈴之邀於8月18日至20日前往台東考察參訪，並與台東縣農會代表及農企業者進行交流，對於疫情影響下之外銷現況交換意見。此行拜會當地青農李俊儀釋迦果園、佳芳茶園、粨種人企業及當地重點外銷農產系統單位，就農業品外銷海外市場行銷策略，及對精緻農業與農產品推廣等議題交換意見，盼能開創東部地區農產品外銷之新契機。

台灣釋迦外銷量逐年成長，去(2019)年外銷產量14,355公噸，外銷金額突破3,900萬美元，今(2020)年截至7月為止，外銷金額已達到3,194萬美元，較去年成長11.31％；其中，逾8成來自於台東縣。

台東地區近年加強推廣有機農業，受到大環境疫情影響，國內外消費者更重視食安與健康，此為台灣優質水果外銷之好契機。另台東農改場歷經5年研發，首度開發全果冷凍技術，突破過去鮮果因為不耐長時間儲運所形成的外銷障礙，未來部分釋迦將以安全美味的加工果品形式呈現給海外消費者，預期將可開拓5-10％的外銷市場。

黃志芳於19日上午率領貿協行銷團隊與台東縣長進行交流，他表示，貿協自2014年迄今，連續7年參與台東熱氣球嘉年華活動及辦理台灣體驗之旅（Fam Tour），邀請多國企業代表及媒體來到台東，廣為曝光台灣東海岸產業特色。期勉續與縣政府攜手合作，共同推廣多樣化合作計畫，將就農業、觀光、數位行銷等面向合作，包括舉辦農產品外銷研習營，培植東部農企業者之外銷出口能量。

此次考察也洽邀當地重點外銷單位如台東縣、台東地區、太麻里、鹿野、池上等農會，及台東縣農產公司等多位代表共同晤談，深入了解台東地區農產品之優勢與現有行銷策略；外貿協會將給予外銷協助，輔導當地農業系統及青農了解外銷儲運與冷鏈保鮮技術、建立跨境電商平台及拓展外銷通路。

此行並拜會太麻里地區青農李俊儀釋迦果園，李俊儀表示，其耕種理念為有機農作與自然農法，強調健康安全，自今年初疫情爆發後，國內外銷量反而逆勢成長，今年更首度出口到香港，貿協將進一步協助其開發其他海外市場；此外，近期民眾因疫情影響更重視吃進去的水果之栽種方式，使其釋迦在當前宅經濟盛行，銷售更是翻倍成長。

貿協表示，未來將持續輔導業者，透過數位行銷與跨境電商等多管齊下的行銷方式，帶領我農產食品業者在疫情期間逆勢出擊，將台灣優質農產品推向國際市場。

(旺報 )