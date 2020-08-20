澳洲維多利亞一位29歲的女老師海莉，在今年5月去露營意外遭火吻，她在營火前打了瞌睡，醒來時卻發現自己竟面部朝下正對火坑，她嚇得想離開卻動彈不得，慘遭毀容，所幸生命無大礙。而她也不被意外所打敗，克服毀容心魔，她更笑說：「這場意外如同人生轉捩點，給了我第二個機會去擁有更好的人生。」

據澳媒《7NEWS》報導指出，海莉在今年5月30日和朋友一起去露營，她在營火旁不小心打起盹，身旁的朋友突然聽見有奇怪的聲音，抬頭一看才發現她整個人臉朝下跌進火堆裡。朋友把她拉出火坑後，趕緊朝臉上淋上大量的冰水，防止燙傷再惡化，並隨即前往醫院緊急治療。

緊急送醫後，因為臉部大面積燒傷，海莉在加護病房裡昏迷了8天；事發至今已進行6次的手術，其中包含清創以及移植皮膚。她面對意外的發生，也用正能量面對，即便在醫院外遇上路人對她說：「你看起來好像殭屍」，她也不氣餒。

海莉特別感謝一路陪伴她的丈夫與朋友，更坦然的說：「我不是一個特別自信的人，尤其是這場意外讓我失去了能辨識出『我』的特徵」。但她的臉部雖仍在復原期，她也自曝，雖然現在仍無法工作和開車，但她比之前過得更好。甚至形容這場意外如同轉捩點般，給了她第二次的過人生的機會，正能量爆棚。

海莉事後還原當時的情況，她表示完全不知情是如何跌進火堆，且事發當下她完全無法自救，只能待在原地等待朋友把她拉出火坑。而關於事發原因，她僅推測或許是營區風力強大，把她朝火坑的方向吹去。

(中時新聞網)