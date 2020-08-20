越南外交部周四表示，大陸在西沙群島上部署轟炸機，是一種「危及和平」的舉措，越南外交部發言人黎氏秋姮(Le Thi Thu Hang)在簡報中說：「對南海有爭議島部署武器和轟炸機，侵犯了越南的主權，而且還危害了該地區的局勢。」

路透社報導，南海週邊有相當多國家，海域權利也一直各有立場，其中越南、中國大陸、菲律賓的爭端最明顯。

數月之前，大陸向西沙群島的部署了一批戰鬥機，還有至少一架轟-6轟炸機，西沙群島是南海各島嶼中最大的幾座之一，也是中國大陸最早取得的南海島嶼。

大陸國防部發言人任國強上個月底表示，轟-6G和轟-6J轟炸機已經參加了南海地區的高強度訓練，包括起飛和著陸演習，長距離打擊以及攻海面目標的測試。

大陸海警5204艦全長102公尺、寬13.9公尺，滿載排水量2200噸。(圖/新華網)

今年，中國大陸的海警巡邏艦，曾接近越南和馬來西亞海域，船舶追踪網站「Marine Traffic」的數據顯示，在星期四，在越南經濟海域的一個石油天然氣開採區附近，看到了大陸海警的5204號艦。

(中時新聞網)