李明依演出《女力報到-正好愛上你》，和一票年輕演員對戲。（TVBS提供）

同時具有演員、歌手與主持人身份的藝人李明依，1990年曾以《黃金劇場–把愛找回來》拿下金鐘獎女主角獎，已20多年沒拍戲的她，近來受邀加入TVBS《女力報到–正好愛上你》客串演出，不過，曾是影后、演技備受肯定的她受訪時卻直呼「實在太難演了」！原來一向給人嗆辣、獨立自主單親媽媽印象的她，竟然飾演新人林芷芸的媽媽，「角色個性賢淑、是沒工作的家管媽媽，這跟我的人生經驗完全不一樣！應該是我此生最不可能會有的角色」

近年以主持廣播節目為主的李明依表示，她是很突然接到邀約，因為劇組一句「陳董（陳剛信）指定」，讓多年來都以照顧兒子威力為主、對演戲興趣缺缺的她實在無法推辭說不。只是沒想到20多年沒演戲，一復出演戲就是很大的挑戰，畢竟她曾以「只要我喜歡有什麼不可以」叛逆酷帥形象深植人心，連自己也無法想像「50幾歲的家管，從台中北上」這樣的「賢淑媽媽」人設該怎麼演。

原本染了一頭鮮豔紫綠髮色的她，為了配合角色人物設定，還臨時去把髮色染深，雖然劇組有些年輕演員不太認識曾在演藝圈叱吒風雲的她，但她說，其實導演、攝影組都對她禮遇有加，她當初答應接戲前提是不能影響主持多年的POP Radio的Live帶狀節目《依同開Mic辣》，劇組也完全尊重並配合她，每天下午時段都一定不排戲。她笑說，竟有工作人員在放飯時故意放她當年唱片專輯裡的歌，「我聽到都快昏倒了啦！」

王建復日前與加入劇組的李明依開心合影。（摘自臉書）

李明依的髮色原本是鮮豔紫綠色，為了拍戲已經染深。（摘自臉書）

李明依坦言，這些年陸續有人找她復出拍戲，但她覺得不管是舞台劇或電視劇，只要演戲，時間控制上就必須顧慮到整個團體，而她只希望生活以兒子為主，加上又去讀了神學院，人生規劃已經往不同方向走，電台主持也很穩定、是自己可以輕鬆駕馭，雖然賺的不多，但她早已習慣這樣的簡單生活。不過因為兒子現在已經讀大三，加上這次又是「陳董指定」，她才硬著頭皮願意試試看，之後如果有喜歡的劇本、適合的角色，在不影響電台主持工作前提下，她也不排斥。

她今年4月驚傳罹患甲狀腺癌，已開刀切除惡性腫瘤，喉部的傷疤至今仍貼著美容膠帶，被問身體近況，她說，上次做完放射性治療後，癌細胞應該全殺光了，現在狀況很好，就是固定三個月回診一次，九月一日就要再抽血檢查了，她深信「喜樂的心就是良藥」，信仰也給她很大的力量。

(中時 )