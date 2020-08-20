劉寶傑在東森《關鍵時刻》談館長。（擷取自東森「關鍵時刻」）

劉寶傑日前在政論節目中表示，最近館長有一段談話，把大家嚇死了！

中華農企發展協會副秘書長林裕紘在東森電視《關鍵時刻》節目中指出，台灣的養殖方式，不像國外專門養殖，專門養殖蝦的密度高的時候，在管理上比較困難，可能比較會用藥。而台灣草蝦養殖，是跟魚養在一起，主要養魚，另外養蝦清理池子，是混養，這種方式不需要用藥。

他分析，有些是盤商在運輸的時候，可能會加一些藥，讓蝦子活跳跳，這跟漁民養殖沒關係。至於2016年報導，是驗到市售的草蝦、蝦仁，這不代表本土業者在養殖的時候有用藥。

「我真的要為台灣漁民講一句」，林裕紘指出，台灣這些草蝦白蝦，養殖量每年下降3成，3年前養殖量1萬2500噸，去年不到8000噸，今年又比去年低4成。池邊收購價也從1斤130元，今年不到100元，還要被糟蹋，真的很慘。

劉寶傑19日在《關鍵時刻》痛批，有甚麼事情就開始去欺負農民、漁民，現在這個時刻，8點到田裏面，看看受得了受不了！在冷氣房很爽，田裡面很辛苦的！

林裕紘補充，台灣是蝦子的天堂，6年前台灣才進口2萬5千噸蝦子，現在竟然進口4萬3千噸。

他說，館長要賣蝦子也沒關係，你就去說進口蝦的好處就好了！漁民已經這麼慘了，更慘的是，他要漁民出來發聲，漁民說不敢，生怕「館粉出征、寸草不生」！

劉寶傑氣憤說，所以他們可以欺負農漁民？

(中時新聞網)