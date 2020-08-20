夏天到了，家家戶戶開啟冷氣，但接下來的電費更讓人煩惱。不過有一名網友貼出自己的電費帳單，表示暑假2個月，自己每天開冷氣10個小時，8月帳單寄來後只要839元，不敢置信，直呼「難道一級變頻冷氣真的那麼厲害」，引發網友討論。

網友在臉書《爆廢公社二館》PO出帳單「電費帳單來了 , 二個月839....」，他表示自己進入暑假後，一天平均吹10個小時的冷氣，看到帳單寄來時，以為要好幾千，沒想到一打開，上面數字才839元，讓他直呼「難道一級變頻冷氣真的那麼厲害」。

網友表示，自己冷氣每天開10小時，帳單寄來卻只有839元，讓他嚇一跳 (圖／爆廢公社二館)

網友們紛紛留言：「羨慕這數字」、「求冷氣品牌」、「怎麼今年夏季電費大家不是特別貴就是特別便宜」、「為什麼我的兩個月是4000...」，不少人也分享自己帳單並點出原因：「變頻冷氣一級跟二級真的差超多」、「我家3台，兩台每天開八小時電費1146」、「變頻就是王道就是省，買的時候痛一次，後面整年笑呵呵」、「一定要買一級變頻的」，也有人指出，電費高達3、4000以上的，應該是被家裡其他舊的電器，例如熱水器、冰箱等害到，才會這麼貴，或者是冷氣溫度設定太低，要將溫度設定在27度搭配電風扇是最省電的方式。

(中時新聞網)