彰化縣衛生局主動採檢無症狀返台少年，結果確診新冠病毒，引發爭議。宅神朱學恒指出，最近3個月，採檢300人就查出1個，若是百分之一，全台就有23萬潛伏者，這數字很恐怖！

朱學恒指出，文組的人說，弄了3個月，檢驗了1千個人，只有發現1個陽性，根本不用浪費錢

他不禁飆髒話，數學是被狗吃了嗎？何況這一波是分成兩波，最近3個月採檢300人，就查出1個。就算是1千個採檢者，叫千分之一，千分之一，照這個機率來講，全台灣有2萬3千人的無症狀潛伏者；如果是百分之一，全台就有23萬潛伏者，這數字很恐怖！

朱學恒在臉書貼文表示，這就是一個防疫的問題，找到一個陽性不是應該很高興，表示找到有漏洞可以防堵，當事人也可以治療嗎？說好的大家一起團結對病毒啊！結果沒想到側翼全力出擊，簡直是總統級作戰，有的說違逆陳時中就是舔共，有的說這檢驗試劑鐵定有暴利，甚至有人說這一定是統派滲透。

朱學恒強調，鄉親啊，你們是不是忘記那個美國回來確診的少年，要怎麼收治他、怎麼隔離他，就算只是千分之一的漏網機率，難道這就可以放心繼續政治鬥爭了嗎？

朱學恒認為，指揮中心說之前絕對不普篩、太浪費錢，但是9月1日開始，我們要對12國入境普篩，這邏輯是不是太跳躍。

(中時新聞網)