走在路上看到身材姣好的正妹，會不會想要搭訕認識呢？來自日本一位身材火辣的妹子，戴著口罩走在路上經常被搭訕，但其實她已經是61歲，可以「當阿嬤的年紀」了，不僅身材保養得令人羨慕，這位少女級的阿嬤，曝光職業後網友超驚訝！

61歲的超辣正妹叫做Junko，身材既火辣又纖細，且平常打扮相當潮流，與一群年輕正妹站在一起，一點也不突兀，如果又戴上口罩，根本不會有發現Junko的年紀，日前她在推特上發文，表示自己在新宿被路人搭訕，對方甚至說「感覺妳年紀跟我差不多」！Junko則爽回「我61歲了啦」。

除了擁有姣好身材，Junko的真實職業是日本三人搖滾樂團「打首獄門同好會」的貝斯手兼主唱，因此打扮很有自己的風格且前衛，「打首獄門同好會」在日本非常知名，2019年獲得日本首相安倍晉三接見。

台上賣力演出的Junko，連粉絲也不知道她的真實年齡，很多人以為她30多歲，而Junko平常最愛打沙包練拳擊，保持纖細、玲瓏有緻的身材，與20歲年輕正妹合照，亦非常亮眼。

(中時新聞網)