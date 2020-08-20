今年5月間，因琉球白沙港浮動碼頭工程惹議，漁民發動「漁船封港」抗議，事後逾10名漁民被依公共危險罪嫌送辦，再度引爆漁民不滿，漁民怒訴「表達自己的權力有何錯」，而律師侯勝昌也認為討論空間，願為漁民義務辯護爭取無罪。

「對漁民來說，這樣的控訴真的過分了點。」侯勝昌說，現在是民主社會，漁民站出來捍衛自己的權利並沒有錯，且在與漁民的對談中，他發現漁民好弱勢，他們對法律真的不是很懂，這令他更確定要義務為他們服務發聲。

侯勝昌服務於位在高雄的信睿法律事務所，他說，他是透過媒體報導與琉球友人轉述得知此案，而因認為「全案有討論空間」，所以20日特地到小琉球與漁會、漁民溝通聊聊，事後他更確定自己當初的研判，因此願意為「不願認罪的漁民」進行義務性辯護。

他說，漁民告訴他，檢察官有鼓勵他們若認罪會予以緩起訴處分，所以有些漁民為避免繁冗的司法程序而坦言犯行，但也有些漁民覺得自己根本沒錯，堅持不認罪，而這就是他覺得全案有討論空間的因素之一，而另一因素是據漁民所稱，他們抗議前有先預告，所以交通船有從另個港口進行接駁，換言之，漁船封港的行為並未真的有阻礙到水路交通而造成公共運輸的不便或危險。

他強調，北部有許多抗議團體也因涉嫌公共危險罪遭送辦，但在法扶律師的協助下幾乎都獲無罪釋放，而沒道理北部可以、南部就不行，所以他想試著協助看看，「這有某種程度上的意義」。

(中時 )