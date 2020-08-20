民進黨每逢選舉就操作兩岸議題、炒作敵我意識，大賣「芒果乾」。淡江大學全球發展學院院長包正豪表示，只要不踩越紅線，兩岸關係不會變。
包正豪出席《台灣民眾對當前兩岸關係情勢之看法》民調記者會表示，只要我們不要踩越紅線的話，兩岸關係並不會有太大改變。但民眾都只是對政治人物、政黨直覺下評價，誰能操作媒體，誰就比較有機會主導民眾對兩岸關係的走向。
包正豪表示，台灣民眾對兩岸關係的看法，很大部分是憑感覺，而非理性思考。例如反滲透法、ECFA是否延續、港區國安法等，民眾根本搞不清楚，而是憑直覺、感覺反應。這些都是民進黨拿來對內作為內部政治、選舉動員的工具。
包正豪指出，民進黨從2020年大選前，為了選舉就開始操作兩岸議題、炒作敵我意識，這樣的選舉主軸一直未變化。但台灣幾十年來兩岸關係無論口頭上威脅、吵鬧多麼嚴重，事實上兩岸關係並沒有實質變化，無論怎麼吵、怎麼鬧，兩岸還是繼續通航。
(中時新聞網)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。