2022縣市長選舉，各黨磨刀霍霍，資深媒體人黃暐瀚卻分析說，2022地方選舉，藍營恐難贏。他建議乾脆學學民進黨的老招「清廉、勤政、愛鄉土」，甚至要學得更精更熟練。也許還有一拚！

黃暐瀚在《暐瀚觀點》指出，扣除高雄市，現在國民黨在台灣有14個縣市，2年後，很可能直接對半砍，只剩6個8個。他說這不是危言聳聽。因2018年「狂掃15縣市」，是因為三子連線，是因為韓流發威，但2019對藍營太傷，早已離過半「非常遙遠」，但偏偏選縣市長，需要過半才能贏，所以他認為藍營、難贏。

黃暐瀚指出，國民黨雖難贏，還得想辦法贏。1981年，陳水扁、謝長廷用「黨外身分」參選台北市議員（當時民進黨還沒成立），喊出的口號就是：「民主要制衡、制衡靠黨外」。1993年縣市長選舉，民進黨更喊出：「清廉、勤政、愛鄉土」，拿下近4成2的選票。然而，今日的民進黨，還像1993年那樣的「清廉、勤政、愛鄉土」嗎？

黃暐瀚點出，別人的招，如果是好招，不但要學，還要學得比別人還精還熟練。面對2022，國民黨重要的，絕對不是討論由朱立倫還是韓國瑜來領導黨，而是若不扭轉劣勢，不懂得把身上的紅色標籤撕掉，誰來都沒用。未來兩年的時間，國民黨還得努力「清廉、勤政、愛鄉土」。

(中時新聞網)