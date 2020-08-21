以下三個星座女天生個性就惹人喜歡，尤其特別吸引異性注意，所以一輩子的桃花可謂是源源不絕！

▍NO.3 雙子女

雙子座的女生就像一個小太陽，機靈可愛，樂觀活潑。雙子女的異性緣很好，總是能夠讓一些異性的目光停留在自己身上，在雙子女眼中，朋友不只有同性，還有異性。對於怎樣把異性好友處成好姐妹，雙子女可是非常有發言權的。但有些異性朋友在雙子女眼是好姐妹，在對方眼裡可就不一樣了。

雙子女的性格本就很討喜，和雙子女相處久了，男生難免會產生愛慕之情，然後慢慢的由好姐妹，變成了小迷弟。所以雙子女的桃花運幾乎就沒有斷過，他們還非常喜歡交朋友，喜歡結識各種不同的人，並毫不吝嗇於表達和付出自己的情感。雙子女喜歡豐富多彩的生活，即使是休息在家，也會邀請朋友來家裡聚一聚，再平凡的一天，也要有熱鬧的氣息。

▍NO.2 天秤女

天秤座不論男女，顏值都很高，加上自帶和平鴿氣場的他們，總是會為他人著想，真是讓人不得不愛啊。天秤女有嚴重的選擇困難症，總是下不了決定，不管是對喜歡的東西，還是喜歡的人。

一直很受異性歡迎的天秤女，經常會被好有幾個人同時喜歡，但是天秤女很難選擇，然後他們的猶豫不決，和模糊不清的曖昧關係，會讓異性覺得自己是有機會的，就會繼續追求他們。天秤女的猶豫不決，讓他們本就旺盛的桃花運更加牢固了。

▍NO.1 雙魚女

雙魚女好像就是為愛為生，一直都在追求愛情。他們彷彿有一種超能力，能夠讓桃花主動找上門，就像是一種超強吸引力，吸引著異性的注意。雙魚女的柔柔弱弱和楚楚可憐的模樣，以及溫柔至極的性格，都會讓很多異性產生很強的保護欲。

不管他在愛情中是怎樣的任性和無理取鬧，就算是被男友捧在手心呵護著，多愁善感的雙魚還是覺得男友不夠愛自己。都說男生不喜歡太矯揉造作的女生，但只要雙魚一哭，男生就心疼的受不了了，這時不管是男友還是異性朋友，都會覺得是自己的不對，才會讓雙魚覺得委屈。

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(中時新聞網)