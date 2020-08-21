遠雄人壽近年積極透過網路影音方式與年輕世代對話，連續2年舉辦「金險獎」校園影片徵件」活動，打造年輕學子創作大平台。為了持續傳遞正向思維，遠雄人壽透過「勉強 讓自己變得更強」企業形象影片，讓年輕世代可以在各領域築夢，以自身力量發光發熱，掀起一波網路正能量；今年再以「沒在怕的自信」為訴求，藉由攀岩國手李虹瑩與紙塑藝術家鍾凱翔的勵志精神，傳遞他們是如何無所畏懼突破難關、努力向前，最終讓世界看到的不凡勇氣，而這也是遠雄人壽持續堅定努力、積極向前的品牌精神，影片上線首週即創下近兩百萬點閱，激勵人心的影片精神備受網友好評。

遠雄人壽持續以影片鼓勵年輕世代，展翅高飛突破自我，影片上線首週即創下近兩百萬點閱數。遠雄人壽提供

視失敗為基石 挫折中茁壯成長

深耕台灣邁向28週年的遠雄人壽，保有把愛傳出去的初衷，持續傳遞正面力量，從「勉強 讓自己變得更強」，到「沒在怕的 自信」，現在更把目光移到年輕世代，期許能勇敢追求，克服重重關卡，憑藉樂觀心態面對一次次的挑戰，最終走出自己的路！

攀岩國手李虹瑩擁有「沒在怕的 自信」!與遠雄人壽精神一致/遠雄人壽提供

在沒有任何的資源環境下，攀岩國手李虹瑩憑著勇氣獨自出國參賽，她認為成功關鍵的首要重點就是「獨立」，上了岩牆沒有人會告訴你該怎麼做，只有依照心中規劃的路線前進，每一次失敗就會讓下一次更接近成功，而且唯有練習過的記憶會存在身體裡，練習一百次只為了完成那一次，因此練習很重要，並且不要害怕失敗。紙塑藝術家鍾凱翔每天埋首紙堆創作超過12小時，他很享受這樣的孤獨，因為存在腦海裡的設計圖，別人很難透過言語真正領會。長達20年來的堅持不懈，讓他不但能夠以興趣為業，更贏得好萊塢特效公司的賞識，從國外紅回台灣。

遠雄人壽期許向大眾傳遞，即使身處逆境，只要充滿自信並堅持下去，一定能夠突破極限被更多人看見！/遠雄人壽提供

一軟一硬的堅持、一動一靜的專注，雖然兩人投入的事物不同，但是都有相同的熱情、明確的目標以及無所畏懼的勇氣和企圖心。現在，鍾凱翔正在為下一場展場努力創作，李虹瑩則將為代表台灣前進東京奧運的資格準備。而你，正在為什麼努力著呢？

做自己的英雄！意外挫折、樂觀面對

遇到艱險時保持樂觀心態，與長期澆灌熱情一樣重要。李虹瑩曾在戶外岩場遭落石擊中頭部，一般人可能因此留下陰影，但對她來說卻只是一個考驗，從中更體悟若不堅持下去就太浪費了；鍾凱翔則是剛退伍準備大顯身手時，因車禍撞斷左手臂，但他當下並沒有自怨自艾，反而在思考如何完成作品交給客戶。

鍾凱翔的作品生氣蓬勃且有著滿滿自信/遠雄人壽提供

事實證明，凡事抱持樂觀態度面對困境非常重要，尤其今年受到新冠肺炎疫情影響，李虹瑩必須面對驟變的賽程，但她並沒有氣餒，反而更堅持訓練並秉持著「回到初衷，享受這項運動」的想法，也因為堅持做自己認為有價值的事情，所以沒在怕的！遠雄人壽期許能夠透過「沒在怕的 自信」廣告意念向大眾傳遞，即使身處逆境，只要充滿自信並堅持下去，一定能夠突破極限被更多人看見！

(中時新聞網)