全球第2大衛浴代工廠建霖家居，是今年以來第1家在A股掛牌的台商。憑藉著深入扎實的設計能力，讓許多歐美頂級廚衛、淨水品牌甘心成為它的客戶。

在全球疫情陰霾下，今年以來唯一1家在上海證交所A股上市的台資企業—建霖健康家居（以下簡稱建霖），於7月30日正式掛牌交易，掛牌兩天累計漲幅達58.4%。

千人研發團隊收服歐美大廠

這家生產基地位於廈門的傳統產業公司，有著全球廚衛第2大代工業者的江湖地位，靠著強大的研發能量，把幾乎所有在市場上叫得出名號的歐、美頂級廚衛、淨水品牌，全都變成客戶。

輔導建霖掛牌上市、同時也是建霖股東的富拉凱資本董事長劉芳榮，生動地描繪曾讓他印象深刻的場景：美國衛浴大廠科勒（Kohler）的採購主管，前往建霖總部，挑選建霖為他專屬設計的多款衛浴產品，那畫面宛如精品店VVIP所受到的封館禮遇；這位採購主管還告訴劉芳榮說：「科勒已經把公司的研發部門縮編了，因為建霖的設計研發能力很強，我們不再需要花錢去投資研發部門。」

截至2020年4月8日，建霖在全球已累計擁有1926項專利。這上千項專利，都是由建霖內部多達1000位研發工程師共同實現。至今，在建霖內部光是研究所就多達6個，造就建霖成為全球衛浴大廠主要ODM（原始設計製造商）的實力，以及客戶的高黏著度。

建霖除了2019年適逢美中貿易戰影響之外，營業額與獲利幾乎是年年成長。今年要準備上市之前，上海證交所在審核前還不解地提出質疑：「你們今年上半年的業績，怎麼可能沒掉？做假帳嗎？」

建霖集團總裁陳岱樺說明，今年上半年建霖業績沒有下滑，主因是第1季訂單是去年第4季時下單的，當時還沒有爆發疫情，只是因為過完年之後疫情導致開工延遲，使得第1季營業額稍微下滑；再者，建霖高達60%營收來自美國，而今年上半年美國碼頭仍對外開放，儘管美國政府下令封城，反而帶動只能待在家、不能外出的民眾更熱中於線上訂購廚衛設備，自己在家動手裝修，因此第2季的訂單不減反增，整體上半年的營業額，也能維持和去年差不多的水準。

陳岱樺是建霖集團創辦人—董事長呂理鎮、副董事長文國良栽培的台籍接班人，大力主張建霖應建立研究所和實驗室，「投資研發並不會馬上回報，可能要2、3年之後，但是我們願意投資，因為這是我們的基因。」

「在疫情之前，我們公司有很大的費用是出差費，但不是給銷售人員出差，絕大部分是讓研發工程師出差，去世界各地聆聽客戶的想法，設計也會更貼近客戶的需求。」陳岱樺點出建霖強大的研發與設計實力如何養成。

開發與製造能力讓客戶讚歎

美國康麗根集團（Culligan）每年向建霖採購淨水系統金額達1.5億元人民幣，雙方合作長達10年以上。「2018年建霖按照原先的要求，總共協助開發了27款新產品、43個模組，這個數量是其他ODM沒辦法做到的。」康麗根亞太採購資深總監周堅指出，大多數ODM都無法如期提供預先協議好的新產品與模組開發數量，建霖不但沒有延遲，而且全數都如期完成。...【更多精彩內容，請見《財訊雙週刊》】

(中時新聞網)