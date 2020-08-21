娛樂8點半》資深男星王道是戲劇著名的爸爸專業戶，不過他其實是武打影星出身，當年還被視為「李小龍接班人」，卻因拍片摔斷腳筋而中斷功夫電影之路，王道因此淡出影壇，積極在小螢幕發展，王道從打仔變老爸，不過他其實經歷過養傷停工3年、投資慘賠750萬的慘況，所幸他經過轉換心境、持續學習挺過人生挫折。

王道是資深影人王玨的兒子，王道年輕時在爸爸一聲令下，開始學跆拳道健身，也奠定王道成為動作片演員之路，果真，王道在就讀大學期間，獲得香港電影公司挖掘，而當時正值李小龍英年早逝，片商急著找李小龍接班人，當時王道靠著會武術、有177公分高挑身材和俊俏外表而被點名，王道也因此成了動作片的男主角。

王道是資深影人王玨和王道是演藝圈的父子檔。（圖／本報系資料照片）

王道的處女座《黃面老虎》雖然成績不理想，不過他2年後拍的《南拳北腿》，卻讓他知名度大開，王道紅透華人圈，他當紅時，甚至在1年就演10多部電影，作品數量驚人。

但王道卻在一次的拍戲中，從3樓一躍而下，沒想到卻因安全措施沒做足而讓他摔斷腳筋，這麼一摔也摔斷了王道的武打路，不只如此，王道的腳筋癒合和復健前後共花了3年時間，休養期間更是零收入。

王道揮別武打路，他轉身成為爸爸專業戶。（圖／本報系資料照片）

王道雖然斷了大螢幕武打路，不過他卻也能改往小螢幕發展，王道在單元劇《愛的進行式》演活暖爸，又在花系列扮演出軌的父親，王道也詮釋過好爸爸和失智父親，王道入戲著墨親情之深，成了好爸爸專業戶。

而王道當年腿受傷後，愛健身的他，也萌起投資健身房的念頭，王道日前登上節目《單身行不行》時透露，王道年輕時養成的運動習慣，讓他自以為了解健身產業，還灑巨資投資，王道表示，雖然健身房地段好，但事前沒有審慎評估、經營不專業，招來的會員漸漸不上門。

王道還親自打電話給會員，問他們怎麼都不來，才有人告訴王道，使用健身器材根本像酷刑，王道這才理解當時並沒有運動風氣，最後王道不敵租金和水電費，苦撐5年後，仍認賠退出，750萬付諸流水。

王道投資健身房慘賠，老婆僅告訴他「要喝牛奶，不一定要買牛」。（圖／取材自東風衛視Youtube）

王道談到此事也表示，自己熱愛健身就投資「是多麼幼稚的想法」，他連最基本的市調評估都沒有，而老婆事後只告訴王道「以後要喝牛奶，不一定要買牛」，這才點醒王道。

回顧人生上半場的挫折，王道也在節目中提到，他和太太當年賣掉天母的房子，改買林口將近3間房，夫妻以房養老，而王道雖然年近70，不過他仍保持上健身房運動的習慣，還會背義大利文訓練記憶，王道的人生路上沒有退休的一天。

(中時新聞網)