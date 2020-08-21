【回憶殺】楊林是80年代當紅玉女歌手，曾唱紅《零下幾度C》、《把心留住》等經典歌曲，擁有一半泰雅族血統的她，五官深邃、身材火辣，出道中後期，她稍微轉型，以性感嫵媚之姿唱出《情人》、《玫瑰情話》等，演藝事業也跨足電影和戲劇，還推出寫真集《鈕扣》，絕對是五、六年級生心中的夢幻女神，但美貌並沒有為感情路加分，她談過多段苦戀，後來終於與富商結婚，未料維持8個月即分開。

楊林1993年和職棒選手陳義信墜入愛河，交往4年論及婚嫁，連婚紗照都拍了，卻在結婚前止步，分手鬧得相當不愉快；1998年和影劇記者林育名熱戀，兩人原本有意結婚，最後沒能修成正果；楊林後來與律師王元勳交往，但在前經紀人周彥彤眼中，「大家都覺得她比較愛對方。」由於家中的五個姐姐都結婚，她希望能早點步入紅毯，本來已訂好2001年底舉行婚禮，卻遇到楊林母親過世，婚期一拖便不了了之，2003年宣布分手。楊林接連遭逢母親驟逝和分手痛楚，同年退出演藝圈，不再眷戀鎂光燈。

楊林情路坎坷，曾多次和婚姻擦肩而過。（圖／中時資料照）

2007年，楊林被《時報周刊》爆料閃嫁經營五金生意、身價逾億富商許榮光，對方還是一位身障人士，不過8個月又閃電離婚，短暫到沒人知道她閃結又閃離。楊林的多段感情經歷，造就現在的她「不再討好任何人」，醉心於作畫，從歌手轉變成藝術家，也將身心靈寄託於宗教，學會把自己淨空。

楊林感情多舛。(圖/中時新聞網整理)

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（圖／中時資料照）

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(中時新聞網)