全球短租平台Airbnb表示已秘密向美國證券交易委員會（SEC）提交了IPO申請。早在去年，Airbnb就已明確表示計劃在2020年上市。

然而，由於新冠疫情的來襲，Airbnb所在的住宿行業更是遭遇巨震。相比於2017年310億美元的估值，Airbnb今年4月融資時的估值已滑落至180億美元。在這樣的背景下，Airbnb仍然執意在今年推進上市，多少有些令人意外。

同此前的許多明星獨角獸公司一樣，Airbnb這次選擇的是秘密提交IPO文件的方式。這是2012年歐巴馬政府頒布的《創業公司扶助法案》（JOBS Act）為小型公司提供的一個靈活選項。

該法案規定，年度營收在10億美元以下的公司能夠秘密向SEC提交上市文件。2017年，為了提振美國的IPO市場，秘密提交的選項被放寬至所有的擬上市企業。也就是說，任何準備在美股市場上市的企業，都可以秘密提交IPO申請；直到舉辦路演的15天之前，公司都不需要披露自己的招股書，其中包括財務數據、股票擬發行數量、風險因素等核心訊息。

該政策發佈以來，包括Uber、Lyft、Slack、推特等知名公司都選擇秘密提交IPO申請。對於這類初創科技公司來說，公司的業務和財務等數據極其重要，多保密一段時間有利於幫助公司更好地保存和發展自己的核心競爭力。

企業選擇秘密IPO的主要優勢之一在於可以更加靈活地決定上市時間，留給公眾詳細審視公司材料的時間變少了，並且更大程度地保護自己的核心商業信息。如果在企業準備上市的過程中發生了任何差錯，企業可以選擇推遲或者取消IPO計劃，且免於公司機密的暴露。

總體來說，秘密IPO給予了擬上市公司更多的靈活度和主動權。甚至如果公司出於為IPO「造勢」等目的，希望早些披露訊息，它們可以自行公開發佈，而不需要通過SEC的管道發佈。這也是為何該政策實施以來，越來越多的公司選擇了這一方式。

今年2月時，外賣平台DoorDash也秘密提交了上市申請，但至今未傳出正式上市消息。所以，Airbnb雖然在今天提交了上市申請，但不意味著公司在今年以內一定會登陸公開市場。

但是，考慮到Airbnb在今年已經反覆表態了尋求上市的決心，許多股票期權即將到期的員工在極力敦促公司上市。因此，Airbnb在今年上市的可能性仍然是比較高的。

(中時新聞網)