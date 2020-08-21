剛結束大陸CBA執教工作的馬布里，真是太閒了！目前擔任北控總教練的馬布里，竟在IG直播互動時大爆湖人「小皇帝」詹姆斯的料，強調詹皇花錢收買美國各大體育台攝影師，就是為了在電視畫面拍到他的時候，能讓他的髮際線不那麼難看。

馬布里跟球迷直播互動時表示，因為詹姆斯的髮際線很高，不想留給外界他快要禿頭的形象，所以才會賄絡攝影師調整拍攝角度，馬布里更認為詹皇根本無需在乎自己髮型，「你那邊本來就是禿的，怎麼可能到了下季，就變成滿頭黑髮呢？」

甚至馬布里透露，詹姆斯在他的頭髮上面花了很多功夫，每次理髮都會特別小心打理他的髮際線，不僅花費很多時間，還會刻意用髮膠固定，然後戴上頭巾保護，也讓馬布里不禁狂酸，「這不是太過費事了嗎？這樣子他要怎麼洗澡呢？」

眼見自己「護航」的詹姆斯遭到馬布里如此羞辱，目前擔任電視球評的前NBA球員帕金斯隨即回嗆馬布里，「這就是真實的嫉妒，馬布里需要好好清洗一下自己的靈魂！」或許帕金斯有點反應過度，畢竟這些都是馬布里放出的謠言罷了。

(中時 )