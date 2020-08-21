羅霈穎生日死劫 黃友輔揭開壽誕禁忌

本月12號是資深藝人「東區羅姐」羅霈穎的60歲生日，未料她卻在生日前夕遇死劫，被發現陳屍自宅中，享年59歲，令親友傷痛欲絕。其實羅霈穎生前曾透露自己特別忌諱古人留下來的「逢九禁忌」，還特地禁慾，打算過了這關再談戀愛，而命理師黃友輔近日也在節目中揭開過生日的三大禁忌，供大家參考。

黃友輔在《命運好好玩》說生日禁忌很多，各地習俗不同，他簡單列出3點，供大家參考，一是60歲前叫做過生日，不能稱做壽，二為60歲到80歲之間不做壽，為什麼呢？

黃友輔解釋，因為歲數已過一甲子，還去做壽，等於在通知閻王爺，「閻王可能沒有算、沒有看清楚，（生死）簿子這麼一大本啊，你自己還做壽還這麼高調，所以60到80歲不做壽。」另一個原因則是古人60到80歲年紀很大，做壽就要請客喝酒送禮，老朋友來了導致心情興奮，怕身體會支持不住。

最後一個禁忌則是生日只能提前過，不能延後。黃友輔稱有兩個原因，第一個說法是可能會倒楣，第二個說法則是你已經過了一天，那等於是做明年的壽，還做今年的壽幹嘛？所以才會有生日只能提前，不能延後過的禁忌。

(中時新聞網)