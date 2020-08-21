華為新禁令風暴掃到台廠，以及大陸台海軍演等利空衝擊，引爆台股昨(20日)恐慌殺盤，一度暴跌逾600點，終場指數重挫416點(或3.26%)、收在12362.64點，爆出3468億元史上天量，才進入農曆鬼月第二天，台股驚悚演出，嚇壞投資人。分析師示警，此時台股在高檔不是低檔，M型頭部剛剛形成，反彈後將再破底，走空後將出現史上最大賣壓。

由於大盤指數狂瀉，市場避險情緒狂飆，資金湧入富邦VIX（00677U）、元大台灣50反1（00632R），推升兩檔避險指標股暴量噴漲，富邦VIX一度大漲12%，終場收漲7.8%，成交量逾58萬張；元大台灣50反1也一路暴衝漲破5%，終場收漲3.8%，成交量破62萬張，累計兩檔避險ETF總成交量超過120萬張。

摩爾投顧分析師王文良指出，8/20大盤盤中下跌超過600點，暴量逾3400億，跌破12日均線，打破上漲慣性，連續23個交易日大盤成交超過2000億，行情創高也過熱，走空後將出現史上最大賣壓。

「實體經濟萎縮不論有無華為風暴，終端需求都會下降，華為供應鏈一律避開。」他提醒，千萬別將大陸解放軍演習利空當作危機入市機會，此時台股在高檔不是低檔，頭部剛剛形成、套牢散戶眾多，反彈後將再破底，向下趨勢剛剛形成，切莫攤平與搶反彈。

王文良認為，投資人最該關注的是美股，美股已處在非常不穩定的狀態，下跌機率相當高，一旦暴跌台股將受連番衝擊，若有反彈應逢高減碼，順勢向下操作。

法人表示，台股昨天一根暴量黑K棒，直接摜破月線12701點，就連7月27日的多方缺口12502 點的也跟著失守，技術面形成高檔M頭的危機，指數短線仍有下探的機率，投資人不宜躁進。

(中時新聞網)