來義鄉望嘉部落與屏科大博士古佳峻合作的《望嘉盛典》不僅補強祖靈屋的歷史緣由，更是望嘉文化小百科。（謝佳潾攝）

來義鄉望嘉部落20日除展開一連3天的小米收穫祭外，同時也舉辦「封立Gade祖靈屋」祭典儀式，並發表與屏科大合作的《望嘉盛典－家族文化記憶與祭儀》，盼發揚望嘉雙面石雕祖靈柱的榮耀，並推展部落精神的原則與目標。

嘉魯禮發‧魯飛禮飛家團傳承文化發展協會指出，近20年來，大家陸續將舊望嘉部落的名家族創始石遷移至望嘉村，也舉辦多場傳統祭儀，而今終於趁小米收穫祭舉行「封立Gade祖靈屋」別具意義，一早即請靈媒與祭司執行潔淨及封立儀式，正式宣告祖靈屋落成。

而與屏科大博士古佳峻合作的《望嘉盛典》不僅補強祖靈屋的歷史緣由，更是望嘉文化小百科。古佳峻說，這是他首次以專書的方式整理與詮釋原住民族的家族記憶和傳統祭儀，而「轉譯」很有趣，是先由族人用族語描述事件，再由族人以中文表達，後經自己的理解再次探問、確認不失原義的解釋。

他舉例，Pinaqaljai在書中翻譯為「非親族魂」，但在一般學者論述中視為「惡靈」，當時族人堅持不能寫惡靈，因為這不是善惡的分別，而是身分的不同，所以才從原義中確立「非親族魂」這名詞。

部落傳統領袖羅安山指出，希望族人與後代子孫能以《望嘉盛典》的祭典依據與傳統文化智慧，延續並凝聚部落向心力，同時也推動文創產業帶動地方發展。

(中時 )